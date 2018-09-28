Экс-главу Приморья Тарасенко направили на работу в Росморречьфлот

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил бывшего врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.
До назначения главой Приморья Тарасенко занимал должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», отмечает «Интерфакс».Тарасенко боролся за пост губернатора Приморья с коммунистом Андреем Ищенко, но ЦИК признал итоги голосования недействительными из-за выявленных нарушений. Президент Владимир Путин назначил новым временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он намерен участвовать в повторных выборах главы региона.