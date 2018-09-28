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Экс-главу Приморья Тарасенко направили на работу в Росморречьфлот

28.09.2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил бывшего врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

До назначения главой Приморья Тарасенко занимал должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», отмечает «Интерфакс».

Тарасенко боролся за пост губернатора Приморья с коммунистом Андреем Ищенко, но ЦИК признал итоги голосования недействительными из-за выявленных нарушений. Президент Владимир Путин назначил новым временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Он намерен участвовать в повторных выборах главы региона. 

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