Автор расследований The Insider о Петрове и Боширове опасается ареста

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов опасается ареста в Москве. Его издание совместно с Bellingcat выпустило расследование о том, кем являются подозреваемые в отравлении Скрипалей.
Как пишет The Times, сегодня Роман вылетает в Москву. Он сказал журналистам издания, что ему вряд ли причинят вред, но могут задержать и обвинить в шпионаже в пользу иностранного государства или закрыть банковский счет. Причиной Доброхотов называет расследование о личностях Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает отравителями Скрипалей в Солсбери. Доброхотов заявил The Times, что мог бы подать документы на политическое убежище, но в Москве у него жизнь, к которой хотелось бы вернуться.
Издание Романа Доброхотова также занималось расследованиями крушения малазийского Боинга над Донбассом в 2014 году.