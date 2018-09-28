Автор расследований The Insider о Петрове и Боширове опасается ареста

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов опасается ареста в Москве. Его издание совместно с Bellingcat выпустило расследование о том, кем являются подозреваемые в отравлении Скрипалей.

Как пишет The Times, сегодня Роман вылетает в Москву. Он сказал журналистам издания, что ему вряд ли причинят вред, но могут задержать и обвинить в шпионаже в пользу иностранного государства или закрыть банковский счет. Причиной Доброхотов называет расследование о личностях Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает отравителями Скрипалей в Солсбери. Доброхотов заявил The Times, что мог бы подать документы на политическое убежище, но в Москве у него жизнь, к которой хотелось бы вернуться.

После того, как Лондон заявил, что подозревает в отравлении Скрипалей людейц, въехавших в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова, The Insider и Bellingcat опубликовали выписки из баз данных на этих людей. На документах стоят пометки «сведений не давать» и «с. с.» (расшифрованная как «совершенно секретно») и указан номер телефона, по которому отвечает Минобороны. Также журналисты нашли среди выпускников ДВОКУ человека, которым, как они утверждают, является Руслан Боширов. Это сотрудник ГРУ Анатолий Чепига, которого уже опознали односельчане.

Издание Романа Доброхотова также занималось расследованиями крушения малазийского Боинга над Донбассом в 2014 году.