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На Украине задержали подозреваемого в хищениях экс-владелеца российского банка «Пушкино»

28.09.2018

Бывшего владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина задержали в Киевской области по запросу российских властей. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.

Как сообщают «Украинские новости», в 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года миграционная служба аннулировала это решение.

«В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений. Согласно запросу, разыскиваемый — гражданин Российской Федерации», — говорится в материалах суда.

Защита Алякина просила отпустить его под домашний арест, так как ему необходимо стационарное лечение, он имеет прочные социальные связи, находится в гражданском браке и является единственным кормильцем, а также поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе — проходил службу в добровольческих батальонах «Арата» и «Айдар», а также обеспечивал украинских военных работой и жильем. Тем не менее суд арестовал бизнесмена до вынесения решения о его выдаче и фактической передаче РФ.

РБК напоминает, что банк «Пушкино» лишили лицензии в конце сентября 2013 года. В 2014 году МВД завело дело о хищении из банка, по которому был арестован кинопродюсер Владимир Муров, на счетах его фирм оказалось 469 млн руб. Эти деньги в виде кредитов в банке «Пушкино» получили фиктивные фирмы «Поисковик», «Карелцемент» и Столичная инвестиционная компания. Алякин был заочно арестован в декабре 2015 года Тверским районным судом Москвы. В 2018 году выяснилось, что помимо тех 469 млн руб. из банка вывели еще 600 млн руб., которые были переведены на счета компаний девелопера Анатолия Семенова. Для хищения средств Алякин вступил в сговор с заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым. Гонтарев и Семенов получили четыре и три года колонии соответственно.

Считается, что именно с дела «Пушкино» Центробанк начал зачистку банковского сектора.

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