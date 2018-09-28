На Украине задержали подозреваемого в хищениях экс-владелеца российского банка «Пушкино»

Бывшего владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина задержали в Киевской области по запросу российских властей. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.
Как сообщают «Украинские новости», в 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года миграционная служба аннулировала это решение.
Защита Алякина просила отпустить его под домашний арест, так как ему необходимо стационарное лечение, он имеет прочные социальные связи, находится в гражданском браке и является единственным кормильцем, а также поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе — проходил службу в добровольческих батальонах «Арата» и «Айдар», а также обеспечивал украинских военных работой и жильем. Тем не менее суд арестовал бизнесмена до вынесения решения о его выдаче и фактической передаче РФ.РБК напоминает, что банк «Пушкино» лишили лицензии в конце сентября 2013 года. В 2014 году МВД завело дело о хищении из банка, по которому был арестован кинопродюсер Владимир Муров, на счетах его фирм оказалось 469 млн руб. Эти деньги в виде кредитов в банке «Пушкино» получили фиктивные фирмы «Поисковик», «Карелцемент» и Столичная инвестиционная компания. Алякин был заочно арестован в декабре 2015 года Тверским районным судом Москвы. В 2018 году выяснилось, что помимо тех 469 млн руб. из банка вывели еще 600 млн руб., которые были переведены на счета компаний девелопера Анатолия Семенова. Для хищения средств Алякин вступил в сговор с заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым. Гонтарев и Семенов получили четыре и три года колонии соответственно.
Считается, что именно с дела «Пушкино» Центробанк начал зачистку банковского сектора.