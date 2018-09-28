На Украине задержали подозреваемого в хищениях экс-владелеца российского банка «Пушкино»

Бывшего владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина задержали в Киевской области по запросу российских властей. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.

Как сообщают «Украинские новости», в 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года миграционная служба аннулировала это решение.

«В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений. Согласно запросу, разыскиваемый — гражданин Российской Федерации», — говорится в материалах суда.

Защита Алякина просила отпустить его под домашний арест, так как ему необходимо стационарное лечение, он имеет прочные социальные связи, находится в гражданском браке и является единственным кормильцем, а также поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе — проходил службу в добровольческих батальонах «Арата» и «Айдар», а также обеспечивал украинских военных работой и жильем. Тем не менее суд арестовал бизнесмена до вынесения решения о его выдаче и фактической передаче РФ.