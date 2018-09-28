В России могут снова изменить систему расчета пенсий

Правительство собирается снова поменять формулу расчета страховых пенсий россиян. В качестве одной из мер возможен отказ от введенной несколько лет назад балльной системы.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и эксперта, который участвовал в обсуждении этого вопроса. По данным издания, изменения содержатся в документе «Основные направления деятельности правительства» до 2024 года. Один из собеседников издания заявил, что речь идет об отмене балльной пенсионной формулы, по которой рассчитываются выплаты с 2015 года. Другие источники говорят, что подобных совещаний не было, и пока говорится только об улучшении системы расчета.

По действующим правилам страховую пенсию может получать россиянин, у которого, помимо подходящего возраста, накоплен трудовой стаж не менее девяти лет и нужное количество баллов (в 2018 году это 13,8 балла). Накопленные человеком баллы при начислении выплат переводятся в рубли, к ним добавляют фиксированную выплату. Сейчас один балл равен 81,49 рублей, размер выплаты — 4982,9 рублей. Эти суммы определяет государство. Собеседник «Ведомостей» отмечает, что формула непонятна и зависит от зарплаты, и напоминает, что эксперты изначально были против такой системы.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила о планах отказа от балльной системы. По ее словам, этот способ так и не заработал в полную силу, порядок расчета не утвердили до конца, и пенсии ни разу не индексировались в соответствии с этой формулой.