Кремль поможет политтехнологами Олегу Кожемяко стать губернатором Приморья

На повторные выборы губернатора Приморского края Кремль направит своих сотрудников и политтехнологов.

Как пишут «Ведомости», помогать врио губернатора Олегу Кожемяко будут Борис Рапопорт, который вскоре должен стать замначальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета, и сотрудница управления Мария Сергеева. В Приморье также будут работать компания «Бакстер групп» политтехнологов Олега Матвейчева и Дмитрия Гусева, PR-агентства «ИМА-консалтинг» и «Полилог» и, возможно, политтехнолог Григорий Казанков.

Кожемяко пойдет на выборы самовыдвиженцем. Действующее законодательство Приморского края позволяет выдвигаться в губернаторы только от партий, но крайизбирком передал в заксобрание края поправки в избирательный кодекс, позволяющие баллотироваться в губернаторы и самовыдвиженцам.