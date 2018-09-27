Суд освободил из СИЗО сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и освободил из-под ареста сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.

Как сообщает «Медуза», суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. Они обязаны находиться дома после 21:00, не должны пользоваться интернетом и телефоном, общаться с фигурантами дела.

Девушек, одна из которых несовершеннолетняя, задержали после убийства их отца, Михаила Хачатуряна. Они признались в убийстве и объяснили свои действия тем, что отец постоянно издевался над ними. Со 2 августа они находились под арестом.