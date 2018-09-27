Односельчане узнали Анатолия Чепигу, который называл себя Русланом Бошировым

«КоммерсантЪ» нашел знакомых Анатолия Чепиги, который ранее называл себя Русланом Бошировым, его обвиняют в покушении на Сергея Скрипаля.

The Insider и Bellingcat накануне сообщили, что Боширов — это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Журналисты «Коммерсанта» пообщались с его знакомыми в селе Березовка, где долгое время жила семья Чепига. Они уточнили, что видели Анатолия Чепигу около 10 лет назад.

«Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его,— утверждает собеседница «Ъ».— В 1996 году он окончил Березовскую школу. Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо». Семью Чепига помнят в селе, хотя они несколько лет назад переехали в Благовещенск. Анатолий Чепига после окончания военного вуза уехал по распределению. По сведениям сельчан, он женат, у него двое детей. Не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве.