Украина ввела санкции против российских транспортных компаний

Украина накажет российские транспортные компании за сотрудничество с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Совет национальной безопасности и обороны страны, а также министерство экономического развития ввели санкции в отношении фирм. В число этих компаний входят «РЖД-Логистика», «Промкомплекспласт» и «Газголдер».

Как пишет ТАСС, санкции введены по инициативе Службы безопасности Украины. По ее данным, с начала года российские граждане и компании заключили несколько контрактов с транспортными предприятиями, которые работают на территории самопровозглашенных республик. По этим договорам в ДНР и ЛНР перевозят грузы через закрытые пункты пропуска.

Санкции блокируют активы компаний, ограничивают торговые операции с ними и запрещают перевозки.