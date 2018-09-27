Джулиан Ассанж назначил нового главного редактора WikiLeaks

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж передал права главного редактора портала исландскому журналисту Кристину Храфнссону.

В заявлении на сайте WikiLeaks говорится, что решение принято в связи с изоляцией Ассанжа. Во время его нахождения в посольстве Эквадора в Лондоне по решению нового президента африканской страны коммуникацию Ассанжа с миром ограничили на полгода.

Отмечается, что Джулиан Ассанж продолжит выполнять работу издателя сайта. Кристин Храфнссон с 2010 по 2016 год был официальным представителем этого портала, а позже курировал некоторые проекты организации. В 2010 году он получил звание «журналиста года» в Исландии за вклад в публикацию видеозаписей удара США по Багдаду на WikiLeaks. В обращении на сайте он осудил изоляцию Ассанжа.

Организация WikiLeaks публикует засекреченную информацию. В 2012 году ее основатель Джулиан Ассанж попросил политического убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать перемещения в Швецию, где его подозревают в домогательстве и изнасиловании. Ассанж считает, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит тюрьма за публикацию секретных данных.