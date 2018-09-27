Bloomberg: антироссийские санкции США не успеют утвердить до ноября

Проект новых санкций США против России вряд ли успеет пройти одобрение в Конгрессе до промежуточных выборов в ноябре. Речь идет, в том числе, о мерах в отношении российского госдолга и проектов в сфере энергетики.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на члена Конгресса и помощника одного из сенаторов. По его словам, палата представителей, скорее всего, сделает перерыв в обсуждениях и вернется к вопросу уже после 6 ноября, когда выборы завершатся. В оставшиеся дни до каникул не запланировано никаких голосований по теме санкций.

6 ноября в США переизберут Палату представителей и 35 сенаторов. Автор законопроекта о санкциях Крис Ван Холлен, который является сенатором Конгресса, заявил изданию, что вопрос все же могут рассмотреть до выборов.

Ввести новые антироссийские санкции предложили после сообщений о попытках хакерских атак и влияния на выборы в США. Новые меры не должны сказаться на отдельном пакете санкций за отравление Скрипалей, которые Вашингтон будет вводить без одобрения Конгресса. Эти меры должны вступить в силу в конце ноября.