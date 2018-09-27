Госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. Теперь документ должны одобрить в Совете Федерации.

Второе чтение законопроект с учетом президентских поправок прошел 26 сентября. Согласно документу, с 2019 года в России начнут поэтапно повышать пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Переходный период, в течение которого будет повышаться возраст выхода на пенсию, продлится до 2028 года. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и прежде, с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин.



В России также введено понятие «предпенсионный возраст». Он наступает за 5 лет до выхода на пенсию. Для людей предпенсионного возраста введено повышенное пособие по безработице, за их необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу работодателя могут оштрафовать.