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Австралия признала выводы расследования крушения малазийского Боинга над Донбассом

27.09.2018

Власти Австралии признают промежуточные результаты расследования по катастрофе Боинга над Донбассом в 2014 году. Дело ведет Совместная следственная группа.

Об этом, как передает издание The Australian, заявила глава МИД Австралии Марис Пейн в Нью-Йорке после обсуждения вопроса с коллегами из Малайзии, Украины, Нидерландов и Бельгии. Пейн заявила, что Австралия доверяет профессионализму ССГ и выразила сожаление в том, что Россия не принимает доказательства, представленные следственной группой. С подобным заявлением также выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, заявив, что ССГ привела «убедительные свидетельства» о принадлежности установки, сбившей самолет.

Боинг Малазийских авиалиний был сбит над Донбассом летом 2014 года. В причастности к этому обвиняют Россию. По данным ССГ, самолет сбила ракета зенитного комплекса «Бук», который привезли из Курской области, а после трагедии доставили обратно. Минобороны России 17 сентября опровергло эти сведения, заявив, что «Бук» был поставлен украинской военной части еще в советские годы и с тех пор не вывозился оттуда. После журналисты нашли несоответствия в документах, представленных ведомством в качестве доказательств.

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