Австралия признала выводы расследования крушения малазийского Боинга над Донбассом

Власти Австралии признают промежуточные результаты расследования по катастрофе Боинга над Донбассом в 2014 году. Дело ведет Совместная следственная группа.

Об этом, как передает издание The Australian, заявила глава МИД Австралии Марис Пейн в Нью-Йорке после обсуждения вопроса с коллегами из Малайзии, Украины, Нидерландов и Бельгии. Пейн заявила, что Австралия доверяет профессионализму ССГ и выразила сожаление в том, что Россия не принимает доказательства, представленные следственной группой. С подобным заявлением также выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, заявив, что ССГ привела «убедительные свидетельства» о принадлежности установки, сбившей самолет.