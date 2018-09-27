Петр Верзилов считает, что его могли отравить спецслужбы

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов дал первое интервью после отравления. Он заявил, что за происшествием могут стоять российские спецслужбы.

В интервью немецкому Bild Верзилов сказал, что других предположений нет, потому что отравление произошло «профессионально». Идатель «Медиазоны» не помнит, что происходило с ним в первые дни после происшествия, приходить в себя он начал уже в Берлине.

Петр Верзилов предполагает, что на нем испытали «новый ядовитый коктейль», а отравить могли либо за акцию на ЧМ-2018 в московских «Лужниках», когда участники Pussy Riot в формах полицейских выбежали на поле во время игры, либо за расследование гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР. Активист подтвердил, что за день до отравления получил доклад о расследовании. Также он заявил, что вернется в Москву, несмотря на опасения близких.

11 сентября Верзилов попал в реанимацию московской больницы имени Бахрушиных после того, как потерял способность говорить, видеть и двигаться. 15 сентября его перевезли в берлинскую клинику Charite. Врачи заявили, что активиста могли отравить лекарственными препаратами. 24 сентября полиция взяла под охрану палату Верзилова и его близких после того, как те заметили за собой слежку.