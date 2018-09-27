Порошенко: новая цель Кремля — оккупация Азовского моря

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытке оккупации Азовского моря.«После оккупации Крыма, мишенью стала оккупация Азовского моря. Незаконно построив мост через Керченский пролив Россия начала систематически нарушать свободу международной навигации через Керченский пролив как для украинских, так и иностранных судов. Такие грубые нарушения должны быть прекращены как незаконные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Они должны получить решительный ответ, включая усиление санкционной политики», — сказал Поршенко, выступая на Генассамблее ООН.