«Левада-центр»: число желающих протестовать против пенсионной реформы резко снизилось

Доля россиян, которые хотят участвовать в протестных акциях против пенсионной реформы, резко сократилась. Сейчас это 35% против 53% в августе.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного «Левада-центром», в котором приняли участие 1600 человек. Сейчас на акции против повышения пенсионного возраста готовы выходить примерно столько же людей, сколько заявляло о своем желании в июле (37%). 69% респондентов заявили, что не видели в своих населенных пунктах никаких протестов на эту тему.

При этом, показывают данные опроса, поправки, которые выдвинул президент в своем телеобращении, никак не повлияли на настроения людей. 40% заявили, что предложения Путина не меняют реформу, еще 25% уверены, что они ее только ухудшат. 34% тех, кто видел это обращение или читал о нем, стали относиться к президенту хуже, чем раньше. У 7% отношение улучшилось.

Отношение к самой реформе ненамного улучшилось. Если в августе 70% участников опроса резко негативно отнеслись к предложению повысить пенсионный возраст для мужчин и 73% к росту возраста для женщин, то сейчас эти значения находятся на отметках 63 и 66% соответственно. Социолог «Левада-центра» Денис Волков заявил «Ведомостям», что для россиян реформа стала «чуть более приемлема», но в целом ситуация не поменялась. «От президента ждали большего — что он отменит реформу или ее затормозит, но этого сделано не было», — говорит специалист. Что касается протестов против реформы, по его мнению, люди смирились с тем, что решение принято, но в целом она сильно «повысила напряжение».