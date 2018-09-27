Интегрированность российской экономики в мировую не дает США наложить более жесткие санкции

США не могут ввести в отношении России столь же серьезные санкции как в отношении Ирана и Северной Кореи из-за тесной связи российской экономики с мировой, заявил помощник главы Минфина США Маршалл Биллингсли.



«Мы не можем противостоять российской агрессии таким же образом, как мы противостоим Северной Корее или Ирану. Российская экономика велика и хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и глобальные цепочки поставок <…> Мы делаем все, чтобы максимально оказать давление на Россию, сводя к минимуму непреднамеренные побочные эффекты для Соединенных Штатов, наших европейских союзников и мировой экономики», — говорится в заявлении.

В качестве примера эффективных санкций Биллингсли привел Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и подконтрольные им компании, которые попали в санкционный список. По его словам, в результате ограничений, цена акций EN+ Дерипаски на Лондонской фондовой бирже упала, а чистый капитал Вексельберга сократился примерно на $3 млрд. Кроме того, группа «Ренова» Вексельберга была вынуждена отказаться от предприятий в Швейцарии и Италии.