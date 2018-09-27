Олег Сенцов: «Не ожидал, что меня настолько хватит»

Правозащитница Зоя Светова опубликовала отрывок письма украинского режиссера Олега Сенцова, которое он отправил 25 сентября из российской колонии, где отбывает 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов.

«Спасибо тем людям, которые все еще, несмотря на этот затянувшийся бесконечный марафон продолжают поддерживать меня, а главное и всех остальных украинских политзеков. Они не сдаются и я вместе с ними. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое! Не ожидал, что меня настолько хватит, и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь! Чего и вам всем желаю. Привет всем хорошим людям!», — пишет Сенцов.

Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.