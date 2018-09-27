Банки в июле ввезли в Россию рекордный объем наличных евро

В июле 2018 года банки России ввезли в страну рекордный с 2014 года объем наличных евро — почти на $2,1 млрд.Об этом пишет РБК, отмечая, что до этого месячный объем закупок евро преодолевал планку $2 млрд только в декабре и ноябре 2014 года на фоне масштабной девальвации рубля и в марте того же года, когда против России были введены первые санкции из-за присоединения Крыма. Всего с начала 2018 года банки закупили за рубежом евро на $7,2 млрд при вывозе европейской валюты на $1 млрд.
Рост объемов закупок наличных евро банками в июле связан прежде всего с желанием российских компаний диверсифицировать свои валютные активы из-за увеличения риска по операциям с долларами на фоне возможных американских санкций, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.