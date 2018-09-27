«Ведомости»: десять российских губернаторов могут лишиться своих постов

Около десяти губернаторов российских регионов могут лишиться своих постов. Новые отставки произойдут в течение месяца, считают политологи.

Политолог Виталий Иванов, как пишут «Ведомости», считает, что с постов губернаторов могут уволить глав Курской и Липецкой областей Александра Михайлова и Олега Королева. Первый руководит регионом 18 лет, второй — 20 лет. Политолог Евгений Минченко уверен, что всего своих постов лишатся пять глав региональных администраций, и первые отставки произойдут в течение месяца. Он также считает, что причиной увольнения может стать большой срок работы.

Источник издания, близкий к администрации президента, рассказал, что несколько отставок произойдет осенью, еще несколько — весной. Причем, осенние увольнения, по его словам, произошли раньше, чем планировалось. По данным «Ведомостей», лишиться работы могут, в том числе, глава Челябинской области Борис Дубровский, Марина Ковтун из Мурманской области, башкирский губернатор Рустэм Хамитов, глава Оренбургской области Юрий Берг и Курганской области Алексей Кокорин. Еще один источник газеты счыитает, что возможна отставка главы Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, срок полномочий которого истекает в следующем году.

26 сентября Владимир Путин сменил глав Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморья. Врио руководителя Астраханской области стал замглавы Федеральной таможенной службы Сергей Морозов, губернатор Александр Жилкин возглавлял регион 14 лет. Руководить Кабардино-Балкарией будет сотрудник администрации президента Казбек Коков, Приморье возглавит губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.