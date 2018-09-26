Герой России Чепига

Человек, который ездил в Великобританию с паспортом на имя Руслана Боширова, является полковником ГРУ. Bellingcat и The Insider утверждают, что узнали его настоящее имя: Герой России Анатолий Владимирович Чепига.

Об этом говорится в новой, третьей части расследования журналистов. Великобритания считает мужчин под именами Александр Петров и Руслан Боширов исполнителями в деле отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. С паспортами на эти имена, по сообщению Лондона, они въехали в страну. Представители Великобритании заявляли, что знают настоящие имена этих людей. Позже Петров и Боширов дали интервью RT, заявив, что ездили туда туристами, и работают не в ГРУ, а «в фитнес-индустрии». В первых двух частях расследования The Insider и Bellingcat объяснили, почему это не так.

Чтобы найти настоящего Руслана Боширова, журналисты проштудировали выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом. Зная примерный возраст Руслана Боширова, авторы исследования просматривали фотографии тех, кто выпустился из этих учреждений в период с 2001 по 2003 год. На одной из них нашли похожего человека: фото сделано в Чечне, на нем выпускники ДВОКУ (Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище). На сайте училища нашелся список выпускников, которые получили звание Героя России, а в нем —подходящий по возрасту и служивший в Чечне Анатолий Чепига. В одной из баз данных был указан адрес Чепиги в Хабаровске, совпавший с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ. Издания приводят также выписку из системы «Российский паспорт» на Анатолия, очень похожего на Руслана Боширова.

39-летний Анатолий Чепига родился в селе Николаевка неподалеку от российско-китайской границы, в 18 лет поступил в ДВОКУ, выпустился с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. В декабре 2014 ему присвоили звание Героя России «за выполнение миротворческой миссии». Незадолго до этого, отмечают авторы исследования, его подразделение было замечено рядом с границей Украины.

В предыдущих расследованиях Bellingcat и The Insider опубликовали документы на Петрова и Боширова из баз данных. На выписках стоят пометки «сведений не давать» и «с. с.» (журналисты расшифровали это как «совершенно секретно»), а указанный там номер телефона, как выяснилось, принадлежит Минобороны. Загранпаспорта на обоих отличаются всего одной цифрой. Накануне сообщалось, что ФСБ начала проверку по факту раскрытия информации, служба выясняет, кто из сотрудников МВД продал данные на обоих журналистам.