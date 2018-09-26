ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду

ЦБ увидел в деятельности группы компаний «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды. Ведомство обратилось в Генпрокуратуру и МВД.

Как сообщает «Интерфакс», «Кэшбери» позиционируется как инвестплатформа, предлагая своим клиентам доходность от их взносов в размере до 550% в год. Средства на нее привлекают не только в рублях, но и в криптовалюте. При этом, по данным регулятора, реальной экономической деятельности компания не ведет.

Вкладчиками платформы стали несколько десятков тысяч россиян по всей стране. ЦБ называет это одной из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы и призывает не вкладывать средства в ее проект.

В группу компаний «Кэшбери» входят микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» и компания Cashbery International Limited.