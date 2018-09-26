ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду

ЦБ увидел в деятельности группы компаний «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды. Ведомство обратилось в Генпрокуратуру и МВД.
Как сообщает «Интерфакс», «Кэшбери» позиционируется как инвестплатформа, предлагая своим клиентам доходность от их взносов в размере до 550% в год. Средства на нее привлекают не только в рублях, но и в криптовалюте. При этом, по данным регулятора, реальной экономической деятельности компания не ведет.
В группу компаний «Кэшбери» входят микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» и компания Cashbery International Limited.