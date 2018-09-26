Врио губернатора Приморья стал глава Сахалинской области Олег Кожемяко

Президент Владимир Путин предложил назначить на пост врио главы Приморья губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Результаты выборов в регионе отменили из-за нарушений.

Как сообщает «Интерфакс», Кожемяко сменит Андрея Тарасенко, который участвовал в губернаторских выборах в Приморье. В ходе второго тура его оппонент от КПРФ Андрей Ищенко лидировал по итогам подсчета 95% голосов, но вскоре Тарасенко внезапно вырвался вперед. Итоги выборов отменили из-за фальсификаций. Повторное голосование в Приморье состоится в декабре. По словам Путина, которого цитирует агентство, Тарасенко «попросился на другую работу».

Для Олега Кожемяко это четвертый дальневосточный регион, который он возглавит. До Сахалинской области он руководил Корякским автономным округом и Амурской областью.

Ранее Путин сменил глав Астраханской области и Кабардино-Балкарии.