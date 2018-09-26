Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова могут сегодня выписать из больницы

Петра Верзилова могут сегодня выписать из берлинской клиники Chariite, где он находится под наблюдением врачей из-за отравления.
Об этом сообщила в Twitter участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. По ее словам, издатель «Медиазоны» в порядке. Позже она уточнила, что выписку могут отложить.
11 сентября Верзилов попал в реанимацию московской больницы имени Барушиных после отказа речи, зрения и способности двигаться. Потом его перевели в НИИ Склифосовского, а через несколько дней перевезли в клинику в Берлине. Немецкие врачи заявляли, что подозревают у Верзилова отравление. Близкие издателя «Медиазоны» говорили о том, что заметили
за собой слежку, из-за этого берлинская полиция взяла их под охрану. Сообщалось, что в день отравления Петр Верзилов получил часть расследования убийства российских журналистов в ЦАР. Его адвокат подал заявление в СК с просьбой провести проверку по факту возможного покушения.