Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова могут сегодня выписать из больницы

Петра Верзилова могут сегодня выписать из берлинской клиники Chariite, где он находится под наблюдением врачей из-за отравления.

Об этом сообщила в Twitter участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. По ее словам, издатель «Медиазоны» в порядке. Позже она уточнила, что выписку могут отложить.