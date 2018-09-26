Глава Кабардино-Балкарии уходит в отставку

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков уходит в отставку. Владимир Путин предложил пост его однофамильцу Казбеку Кокову.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В ходе рабочей встречи с Казбеком Коковым Путин сказал, что глава КБР попросил перевести его работать в Москву «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера». Президент предложил Кокову стать временно исполняющим обязанности главы региона.

Казбек Коков — сотрудник администрации президента и сын бывшего главы Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, который руководил республикой около 15 лет. Казбек Коков работал депутатом городского совета Нальчика и членом комитета по аграрной политике и природопользованию в парламенте КБР. В 2013 году он стал советником регионального блока управления президента России по внутренней политике, сообщалось, что на этой должности он будет курировать северный Кавказ. Юрий Коков был главой Кабардино-Балкарии с октября 2014 года.

Также сегодня пресс-служба Кремля сообщила об отставке главы Астраханской области Александра Жилина. Владимир Путин назначил врио губернатора региона замглавы Федеральной таможенной службы Сергея Морозова.