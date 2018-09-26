Глава Кабардино-Балкарии уходит в отставку

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков уходит в отставку. Владимир Путин предложил пост его однофамильцу Казбеку Кокову.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В ходе рабочей встречи с Казбеком Коковым Путин сказал, что глава КБР попросил перевести его работать в Москву «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера». Президент предложил Кокову стать временно исполняющим обязанности главы региона.
Также сегодня пресс-служба Кремля сообщила об отставке главы Астраханской области Александра Жилина. Владимир Путин назначил врио губернатора региона замглавы Федеральной таможенной службы Сергея Морозова.