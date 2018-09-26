Послы стран ЕС согласовали новый механизм введения санкций

Послы 28 стран Евросоюза согласовали новый механизм санкций за применение химического оружия. Возможно, эта тема будет обсуждаться на уровне глав МИД.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. По его словам, эти меры стали ответом на случаи применения химикатов властями России и Сирии. Новый механизм упрощает введение санкций: как сообщалось ранее, он позволит быстрее вводить ограничения в отношении определенных лиц вне зависимости от их гражданства. По действующему регламенту добавлять отдельных людей можно только в национальные списки, новая мера позволит обойти нежелание некоторых стран включать в санкционные перечни своих партнеров. В качестве наказания за применение химоружия могут ввести заморозку активов в европейских странах и запрет на въезд в государства Евросоюза.

Решение должны утвердить в Совете ЕС на уровне министров. Собеседник ТАСС не исключил, что вопрос обсудят на заседании 15 октября в Люксембурге.