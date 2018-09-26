Обвиняемый в растрате пресс-секретарь Роскомнадзора вернулся к работе

Пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он вернулся к работе.

Об этом сообщает «Интерфакс». Ампелонский является фигурантом дела о крупной растрате в ведомстве. Других фигурантов суд также отпустил под подписку.

По делу о растрате в РКН проходят 14 человек. Уголовное дело было возбуждено осенью 2017 года на сотрудников ведомства, которые, по версии следствия, фиктивно оформляли людей на работу и получали их зарплату. На имущество Ампелонского и еще двух фигурантов наложили арест, прокуратура требовала взыскать с них 58 млн рублей.