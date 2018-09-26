Брата экс-главы Дагестана задержали за участие в преступном сообществе

Задержан депутат народного собрания Дагестана и брат бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова Раджаб. Его подозревают в участии в преступном сообществе.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на СК РФ. В ближайшее время Раджабу Абдулатипову предъявят обвинение. По данным ведомства, участники сообщества, в которое он входил, за взятки устанавливали инвалидность. По данным правоохранительных органов, в 2017 году инвалидами незаконно признали 300 жителей Дагестана, из Пенсионного фонда было похищено около 24 млн рублей.

По этому же делу в июле задержали главы республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и его подчиненных. Махачева подозревают в получении взяток на 52 млн рублей. Также задержан брат главы республиканского бюро и бывший руководитель одного из территориальных подразделений Ашик Махачев.