Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров утвредили границы регионов. Против этого соглашения выступали жители Ингушетии.

Как пишет «Интерфакс», по соглашению, республики обменялись нежилыми территориями в Малгобекском районе Ингушетии и Надтеречном районе Чечни. Накануне у администрации Сунженского района Ингушетии прошла акция протеста против передачи земель Чечне. Сегодня, перед вторым митингом, активисты сообщили о ом, что въезд в город Магас перекрыт бетонными блоками, а в республике не работает интернет. На акции в Магасе собрались около 500 человек, в город ввели Росгвардию, прошли задержания.

В конце августа активисты «Опоры Ингушетии» сообщили, что в лесной части Сунженского района республики началось строительство дороги, которую возводят рабочие из Чечни под охраной силовиков. По данным активистов, в ингушском селении Аршты были попытки установить пост ДПС чеченского МВД. 7 сентября стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров учредил комиссию для уточнения границы республики.

По сообщению «Кавказского узла», споры о принадлежности некоторых земель республикам шли с середины 2000-х годов. До этого в 1992 году при разделении Чечено-Ингушской Автономной республики границу между Чечней и Ингушетией не определили окончательно.