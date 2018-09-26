«Дождь»: братьев Магомедовых арестовали из-за компромата на Сулеймана Керимова

Уголовное дело против Зиявудина и Магомеда Магомедовых возбудили из-за того, что они передали властям Франции компромат на сенатора Сулеймана Керимова, сообщает телеканал «Дождь».

Источники «Дождя» сообщили, что между Магомедовыми (ГК «Сумма») и сенатором Керимовым был конфликт, начавшийся из-за вопроса о контроле над портом Махачкалы. С 2010 года его директором работал друг Керимова Ахмед Гаджиев, весной 2016-го Росморречфлот решил назначить на это место выходца из группы компаний «Сумма» Андрея Гормаха. Почти год шло противостояние: суд отменял решение ведомства, а территорию порта захватывали бойцы ММА. По словам человека, близкого Магомедовым, они решили инициировать разбирательство против Керимова, чтобы разобраться с этим, и передали документы об отмывании им денег французской полиции через своего партнера по бизнесу Давида Каплана. По словам источником телеканала, именно после этого в 2017 году в Ницце Керимова задержали.