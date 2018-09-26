Во Франции задержали уроженца Чечни по подозрению в подготовке теракта

Уроженец Чечни задержан во французском городе Страсбург. Его подозревают в подготовке теракта.

Как сообщает французское издание Le Point, 18-летний задержанный рассказал, что долгое время «в образовательных целях» изучал сайты, посвященные террористической организации ИГ*. У издания нет поддробностей о теракте, который, по мнению правоохранительных органов, собирался совершить уроженец Чечни. Отмечается, что его младшего брата подозревали в связях с террористами и также задерживали 11 сентября. Молодого человека связывали с происшествием у оперы Гарнье 12 мая, когда мужчина с ножом напал на прохожих. Один человек тогда погиб, нападавшего, который также оказался уроженцем Чечни, застрелили. Ответственность за нападения взяла на себя ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация, запрещенная в России как террористическая.