Госдума приняла пенсионную реформу во втором чтении

Пенсионная реформа прошла второе чтение в Госдуме. Ее приняли с учетом президентских поправок.
Как сообщает РБК, законопроект поддержали 326 депутатов, 59 выступили против, один воздержался. По документу, с 2019 года в России начнут поэтапно повышать пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
Переходный период, в течение которого будет повышаться возраст выхода на пенсию, продлится до 2028 года. В своих поправках Путин также предлагал дать многодетным матерям право выходить на пенсию досрочно, ввести уголовную ответственность за увольнение или неприем на работу сотрудников предпенсионного возраста, и дать возможность тем, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие два года, сделать это на полгода раньше нового пенсионного возраста. Депутаты одобрили введение ответственности для работодателей.
Во время второго чтения законопроекта у здания Госдумы проходил стихийный митинг, который начинался с серии одиночных пикетов, организованных активистом «Левого фронта» Сергеем Удальцовым.