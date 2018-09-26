Госдума приняла пенсионную реформу во втором чтении

Пенсионная реформа прошла второе чтение в Госдуме. Ее приняли с учетом президентских поправок.

Как сообщает РБК, законопроект поддержали 326 депутатов, 59 выступили против, один воздержался. По документу, с 2019 года в России начнут поэтапно повышать пенсионный возраст до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Ко второму чтению документа на рассмотрение представили 284 поправки, но комитет по труду и социальной политике рекомендовал к принятию только те изменения, которые предложил президент Владимир Путин и «Единая Россия». Эти поправки утвердили единогласно. По ним, пенсионный возраст для женщин решено было повысить не до 63 лет, как предлагалось изначально, а до 60.

Переходный период, в течение которого будет повышаться возраст выхода на пенсию, продлится до 2028 года. В своих поправках Путин также предлагал дать многодетным матерям право выходить на пенсию досрочно, ввести уголовную ответственность за увольнение или неприем на работу сотрудников предпенсионного возраста, и дать возможность тем, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие два года, сделать это на полгода раньше нового пенсионного возраста. Депутаты одобрили введение ответственности для работодателей.

Во время второго чтения законопроекта у здания Госдумы проходил стихийный митинг, который начинался с серии одиночных пикетов, организованных активистом «Левого фронта» Сергеем Удальцовым.