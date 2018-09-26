СМИ: Россия отказалась принять израильского премьер-министра после крушения Ил-20

Москва отказалась принять израильскую делегацию во главе с премьер-министром после крушения Ил-20 в Сирии. Политики этой страны собирались приехать в Россию, чтобы обсудить происшествие с самолетом.

Об этом пишет израильское издание Haaretz со ссылкой на собственные источники. По данным газеты, власти Израиля планировали прислать в Москву делегацию с участием представителей армии, которую возглавил бы председатель Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат. Также рассматривалась возможность поездки в Россию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху или министра обороны Авигдора Либермана. Россия, отмечает издание, отказалась от всех вариантов и предпочла, чтобы между собой контактировали командующий ВВС Израиля Амик Норкин и его российский коллега. Отмечатся, что именно Норкин в итоге посетил Москву с делегацией 20 сентября.