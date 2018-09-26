Close

СМИ: Россия отказалась принять израильского премьер-министра после крушения Ил-20

26.09.2018

Москва отказалась принять израильскую делегацию во главе с премьер-министром после крушения Ил-20 в Сирии. Политики этой страны собирались приехать в Россию, чтобы обсудить происшествие с самолетом.

Об этом пишет израильское издание Haaretz со ссылкой на собственные источники. По данным газеты, власти Израиля планировали прислать в Москву делегацию с участием представителей армии, которую возглавил бы председатель Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат. Также рассматривалась возможность поездки в Россию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху или министра обороны Авигдора Либермана. Россия, отмечает издание, отказалась от всех вариантов и предпочла, чтобы между собой контактировали командующий ВВС Израиля Амик Норкин и его российский коллега. Отмечатся, что именно Норкин в итоге посетил Москву с делегацией 20 сентября.

Российский Ил-20 был сбит 18 сентября над побережьем Сирии. На его борту были 15 военнослужащих, все они погибли. В самолет попала ракета сирийских ПВО, которые отражали удар израильских F-16. Минобороны обвинило в трагедии израильскую сторону, назвав действия летчиков провокацией. После этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст Сирии зенитный комплекс С-300.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.