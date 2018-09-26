«Дождь»: Въезд в город Магас в Ингушетии перекрыли из-за митинга против передачи земель Чечне

В Ингушетии перекрыли въезд в город Магас, туда введена колонна с подразделениями Росгвардии. Жители протестуют против передачи части ингушских земель Чечне.

Телеканал «Дождь» сообщает, что дорога в город перекрыта бетонными блоками, в Магасе и Назрани отключен интернет, в других городах республики он работает с перебоями. Как рассказал журналистам глава местного отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов, у Аланских ворот на въезде в Магас собрались несколько десятков человек, к ним приехали мэр города и руководство регионального МВД.

«Кавказский узел» сообщает об усилении постов полиции в Магасе и вводе в город колонны с подразделениями Росгвардии. По данным издания, местных жителей предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

В конце августа активисты «Опоры Ингушетии» сообщили, что в лесной части Сунженского района республики началось строительство дороги, которую возводят рабочие из Чечни под охраной силовиков. По данным активистов, в ингушском селении Аршты были попытки установить пост ДПС чеченского МВД. 7 сентября стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров учредил комиссию для уточнения границы республики. 25 сентября к зданию администрации Сунженского района пришли местные жители. Они связали отставку главы района Иссы Хашагульгова с разделом земель и потребовали от чиновников объяснений. Новая акция должна была состояться сегодня.