Аналитики: Минкульт завышает возрастной рейтинг иностранного кино для поддержки российских фильмов

Министерство культуры использует возрастной рейтинг фильмов для поддержки российского кино. Таким образом ведомство может намеренно снижать аудиторию иностранных лент в прокате.

К такому выводу, как сообщают «Ведомости», пришли эксперты аналитической компании «Невафильм Research». По их данным, в 2014 году дети старше 12 лет еще могли посмотреть каждый четвертый фильм зарубежного производства. В 2015 году ситуация стала меняться, и спустя два года возрастной ценз позволяет показывать подросткам только каждый десятый иностранный фильм.

Если в 2014 году рейтинг 18+ присваивали каждой седьмой зарубежной ленте, то в 2017-м — каждой третьей. 40% иностранных фильмов получили отметку 16+. При этом, отмечают аналитики, в США не стали снимать более жестокие картины. По данным Американской профильной ассоциации МРАА, доля лент с рейтингами для взрослых за это время наоборот снизилась с 58 до 52%.

Авторы отчета отмечают, что количество российских лент с повышенным возрастным рейтингом не сильно меняется. В пример оценки они привели мультфильм «Тайна Коко», который получил в России тот же рейтинг 12+, что и отечественный фильм «Собибор» с жестокими сценами.

При всем этом на фильмы с повышенным цензом, который вводился в 2012 году, дети не могут попасть просто так. На ленты с рейтингом 18+ им приходить нельзя, а картины 16+ можно посмотреть в кинотеатре только с родителями или письменным разрешением от них.

В январе «КоммерсантЪ» писал, что Минкультуры переносит премьеры кассовых зарубежных фильмов для поддержки отечественных картин.