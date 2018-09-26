У здания Госдумы идет митинг против пенсионной реформы

Активист «Левого фронта» Сергей Удальцов организовал серию одиночных пикетов против пенсионной реформы у здания Госдумы. Они переросли в стихийный митинг.
Как сообщил активист в своем аккаунте в Twitter, сейчас у здания собрались около 500 протестующих, к ним присоединились депутаты от КПРФ и «Справедливой России», а также участники профсоюзов и общественных организаций. О задержаниях пока не сообщается.
TJ сообщает, что депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов пришли на второе чтение в футболках в знак протеста против реформы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал им замечание и заявил, что «на зарплату депутата можно пиджак купить, и галстук тоже». «Наша заработная плата выше, чем у тех, кто нас выбирал», — добавил он.