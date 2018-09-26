У здания Госдумы идет митинг против пенсионной реформы

Активист «Левого фронта» Сергей Удальцов организовал серию одиночных пикетов против пенсионной реформы у здания Госдумы. Они переросли в стихийный митинг.

Как сообщил активист в своем аккаунте в Twitter, сейчас у здания собрались около 500 протестующих, к ним присоединились депутаты от КПРФ и «Справедливой России», а также участники профсоюзов и общественных организаций. О задержаниях пока не сообщается.

В Госдуме идет второе чтение законопроекта, который повышает пенсионный возраст для россиян. На заседании уже одобрили поправки, внесенные Владимиром Путиным на фоне общественного резонанса, которые повышают возраст выхода на пенсию для женщин не до 63 лет, как предлагалось изначально, а до 60.

TJ сообщает, что депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов пришли на второе чтение в футболках в знак протеста против реформы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал им замечание и заявил, что «на зарплату депутата можно пиджак купить, и галстук тоже». «Наша заработная плата выше, чем у тех, кто нас выбирал», — добавил он.