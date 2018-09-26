Банк «Югра» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Югра». Конкурсным управляющим назначили «Агентство по страхованию вкладов».

Как сообщает «Интерфакс», суд открыл конкурсное производство в отношении этого банка на один год и прекратил полномочия временной администрации. Ходатайства о проведении экспертизы и истребовании некоторых документов у ЦБ отклонили.

По данным ЦБ, на момент отзыва лицензии обязательства «Югры» превышали активы на 1,6 млрд рублей. По данным временной администрации, разница составляла 143 млрд рублей. С 10 июля 2017 года в банке ввели временную администрацию, спустя 18 дней у «Югры» отозвали лицензию. Это стало крупнейшим страховым случаем в России с выплатами вкладчикам в размере около 173 млн рублей. На конец первого квартала 2017 года этот банк занимал 33 место по размеру активов в рейтинге «Интерфакса».