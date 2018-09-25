Роману Абрамовичу отказали в виде на жительство в Швейцарии

Власти Швейцарии не дали бизнесмену Роману Абрамовичу вид на жительство. Он подавал прошение в ноябре 2017 года.

Как пишет The Guardian, власти Швейцарии объяснили свой отказ тем, что пребывание российского бизнесмена в стране может быть источником «возможных угроз общественной безопасности», кроме того, выдача ему ВНЖ нежелательна «с точки зрения возможного репутационного ущерба».

Об этом стало известно после того, как Роман Абрамович проиграл суд, вход которого он хотел запретить публиковать подробности отказа. Когда именно ему пришел ответ от властей, неизвестно.

Весной 2018 года у бизнесмена возникли проблемы с британской визой. По правилам, внесенным в 2015 году, для ее продления Абрамовичу нужно было бы объяснить источники своего состояния. Позже он получил паспорт Израиля.