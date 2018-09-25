Роману Абрамовичу отказали в виде на жительство в Швейцарии

Власти Швейцарии не дали бизнесмену Роману Абрамовичу вид на жительство. Он подавал прошение в ноябре 2017 года.
Как пишет The Guardian, власти Швейцарии объяснили свой отказ тем, что пребывание российского бизнесмена в стране может быть источником «возможных угроз общественной безопасности», кроме того, выдача ему ВНЖ нежелательна «с точки зрения возможного репутационного ущерба».
Весной 2018 года у бизнесмена возникли проблемы с британской визой. По правилам, внесенным в 2015 году, для ее продления Абрамовичу нужно было бы объяснить источники своего состояния. Позже он получил паспорт Израиля.