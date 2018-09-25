ЕР ждут «кадровые решения» после второго тура губернаторских выборов

После выборов губернаторов в регионах руководство «Единой России» примет ряд «кадровых решений». Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Как пишет РБК, окончательные решения будут приняты по итогам анализа избирательной кампании в регионах, объявить их планируют 9 октября на заседании президиума генсовета партии. На сегодняшнем заседании Турчак отметил, что результаты голосования в ЕР считают удовлетворительными. Также он указал на проблемы, которые стали видны по итогам выборов в регионах. Это плохая коммуникация с избирателями и «недостаточная разъяснительная работа по изменению пенсионного законодательства». Также, по словам Турчака, есть проблемы с социологическими исследованиями, которые проходили перед голосованием — региональные штабы проводили их «нерегулярно, некачественно, или не проводили вообще, полагаясь на собственное понимание ситуации».