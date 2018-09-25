США введут санкции против 12 российских компаний

Министерство торговли США вводит ограничения против 12 компаний из России. Вашингтон считает, что они действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как сообщает ТАСС, в список попали компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, обнинское НПП «Технология», НПП подводных техолногий «Океанос», конструкторское бюро «Авиадвигатель», ГК «Инфотекс», воронежский НИИ «Вега», НПК «Системы прецизионного приборостроения» и компания «Сайрус Системс». Также санкции затронут филиалы этих компаний в Иране и Белоруссии.

В частности, утверждается, что «Вектор», «Гамма», «Сайрус Системс» и «Инфотекс» способствовали «деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве». «Дайвтехносервис» и «Океанос» попали под ограничения за поставки оборудования ВМФ России. Остальные — за поддержку «российской военной аэрокосмической отрасли». Для всех участников перечня будет действовать презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения.