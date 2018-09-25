Петр Верзилов рассказал о своем состоянии

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов впервые со времени отравления рассказал о своем состоянии.

«Только третий день в сознании — а перед тем 12 дней как в черной дыре», — написал он в Twitter, добавив, что проводит время «в дружной компании чудесных ядов».