Петр Верзилов рассказал о своем состоянии

Издатель «Медиазоны» и участник Pussy Riot Петр Верзилов впервые со времени отравления рассказал о своем состоянии.
«Только третий день в сознании — а перед тем 12 дней как в черной дыре», — написал он в Twitter, добавив, что проводит время «в дружной компании чудесных ядов».
С 15 сентября Петр Верзилов находится в берлинской клинике Charite с подозрением на отравление. 11 числа издатель «Медиазоны» попал в реанимацию московской больницы после того, как у него отказали зрение, речь и способность двигаться. 24 сентября берлинская полиция взяла под охрану Петра и его близких после того, как те заметили слежку. Подробности слежки сегодня рассказала
участница Pussy Riot Надежда Тоолоконникова.