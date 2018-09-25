Госдума обязала сообщать об отмене митинга не позднее, чем за день

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который устанавливает сроки для уведомления об отмене митинга. Теперь организаторы уличных акций должны сообщать об этом не позднее, чем за день, и в письменной форме.
На сайте Госдумы говорится, что за несоблюдение этих требований грозит штраф в размере 5-25 тыс. рублей. Авторы документа поясняют, что из-за акций власти расходуют деньги на металоодетекторы, металлоискатели, перекрытие дорог и дежурства полиции и врачей. При этом, говорится там, участились случаи «недобросовестного использования права на публичные мероприятия», когда организаторы подают заявку без намерения проводить митинг.