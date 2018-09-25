Премьер-министр Швеции ушел в отставку

Премьер-министр Швеции Стефан Левен ушел в отставку из-за вотума недоверия, вынесенного ему парламентом страны.

Об этом сообщает Reuters. Ранее на сайте шведского парламента появилось сообщение о том, что за вотум недоверия Левену проголосовали 204 депутата, еще 142 были против такого решения.

27 сентября спикер парламента Андреас Норлен начнет переговоры о кандидатах на пост премьера. До этого времени Стефан Левен будет исполнять обязанности главы правительства.

Левен возглавляет левоцентристскую социал-демократическую партию Швеции. Как пишет Reuters, после выборов 9 сентября оказалось, что ни у одной политической илы страны нет подавляющего большинства, и пока неясно, кто будет формировать следующее правительство Швеции. Дело в том, что ни один представленный в парламенте политический блок не имеет там большинства. По ожиданиям аналитиков, задачу по формированию правительства могут предложить лидеру «Умеренной коалиционной партии» Ульфу Кристерссону.