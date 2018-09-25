Кремль опровергает новости о планах наказать КПРФ и ЛДПР за победу на губернаторских выборах

Сообщения о планах наказать КПРФ и ЛДПР за победу их кандидатов на выборах губернаторов являются безосновательными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом, как сообщает телеканал «Дождь», он прокомментировал публикацию «Ведомостей» о том, что партиям могут отказать в прохождении муниципального фильтра и согласовании с ними кандидатов после проигрыша представителей ЕР во втором туре в трех регионах. Песков подчеркнул, что новым губернаторам от системной оппозиции нужно оправдать ожидания их избирателей, а жителям, в свою очередь, «предстоит почувствовать ответственность за те голоса, которые они отдали за кандидатов».