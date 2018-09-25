Надежда Толоконникова сообщила подробности слежки за окружением Верзилова

За близкими издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в Берлине следили люди, похожие на «российских эшников».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая находится с родственниками Верзилова в столице Германии. По ее словам, слежку впервые заметили 22 сентября.

«Два человека, до боли похожих на российских эшников начали ошиваться напротив места, где мы остановились», — написала Толоконникова, имея в виду под «эшниками» сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД. По словам активистки, на следующий день друг и коллега Верзилова по расследованию убийства российских журналистов в ЦАР Хантер Хини на выходе из больницы, где лежит издатель «Медиазоны», заметил следующую за ним машину, которая поменяла курс после того, как это сделал он. В одном из пассажиров этого авто Хини узнал человека, на которого за день до этого обратили внимание близкие Верзилова. Он вернулся и вызвал полицию из больницы.

Толоконникова добавила, что 21 сентября неизвестные сфотографировали ее, когда она покупала одежду Петру в магазине. Потом эти фото появились в материале РЕН-ТВ «о том, как Толоконникова ходит по элитным бутикам, пока Верзилов лежит отравленный».

Накануне полиция Берлина взяла под охрану Петра Верзилова и его близких. Издатель «Медиазоны» находится на лечении в клинике Charite с 15 сентября. 11 числа он попал в реанимацию московской больницы имени Бахрушиных после отказа зрения, речи и способности двигаться. Немецкие врачи считают, что Верзилов отравлен.

Спустя несколько дней после его отправки в Германию стало известно, что за день до отравления издатель «Медиазоны» получил первую часть расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике. 20 сентября бизнесмен Михаил Ходорковский связал с этим отравление Верзилова и заявил, что одного из членов его группы, ведущей параллельное расследование происшествия в ЦАР, собирались обвинить в «подготовке терактов против Путина».