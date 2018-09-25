Надежда Толоконникова сообщила подробности слежки за окружением Верзилова

За близкими издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в Берлине следили люди, похожие на «российских эшников».
Об этом на своей странице в Facebook сообщила участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая находится с родственниками Верзилова в столице Германии. По ее словам, слежку впервые заметили 22 сентября.
Толоконникова добавила, что 21 сентября неизвестные сфотографировали ее, когда она покупала одежду Петру в магазине. Потом эти фото появились в материале РЕН-ТВ «о том, как Толоконникова ходит по элитным бутикам, пока Верзилов лежит отравленный».
Накануне полиция Берлина взяла под охрану Петра Верзилова и его близких. Издатель «Медиазоны» находится на лечении в клинике Charite с 15 сентября. 11 числа он попал в реанимацию московской больницы имени Бахрушиных после отказа зрения, речи и способности двигаться. Немецкие врачи считают, что Верзилов отравлен.
Спустя несколько дней после его отправки в Германию стало известно, что за день до отравления издатель «Медиазоны» получил первую часть расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике. 20 сентября бизнесмен Михаил Ходорковский связал с этим отравление Верзилова и заявил, что одного из членов его группы, ведущей параллельное расследование происшествия в ЦАР, собирались обвинить в «подготовке терактов против Путина».