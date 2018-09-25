Количество уголовных дел за репосты выросло в пять раз за три года

За последние три года количество уголовных дел, возбужденных за репосты в социальных сетях, увеличилось в пять раз. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.
Как пишет ТАСС, по словам Лебедева, в целом по России таких дел «чуть более 500». По мнению председателя ВС, это немного по сравнению с другими категориями, но динамика роста очевидна, и это беспокоит инстанцию.
Дела об экстремизме по постам в соцсетях стали особенно активно возбуждать в России минувшим летом. Чаще всего они касаются высказываний в социальной сети «ВКонтакте». Представители портала заявляли, что действуют в рамках закона. Накануне «Новая газета» сообщила, что администрация соцсети передала следователям всю личную переписку обвиняемого по одному из подобных дел. Речь идет о жителе Санкт-Петербурга, на которого завели дело об экстремизме за карикатуру и политический анекдот о выборах в России.