Количество уголовных дел за репосты выросло в пять раз за три года

За последние три года количество уголовных дел, возбужденных за репосты в социальных сетях, увеличилось в пять раз. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Как пишет ТАСС, по словам Лебедева, в целом по России таких дел «чуть более 500». По мнению председателя ВС, это немного по сравнению с другими категориями, но динамика роста очевидна, и это беспокоит инстанцию.

20 сентября Верховный суд опубликовал разъяснения по делам за репосты и лайки. Лебедев объяснил ТАССу, что это сделали для снижения нагрузки на суды, и чтобы следователи не отправляли туда дела без состава преступления. В публикации ВС дает судьям указание проверять наличие состава преступления, когда человек, против которого возбуждено дело, еще имеет право на обжалование постановления. Правозащитники комментировали разъяснения Верховного суда, называя это обманкой и говоря, что ВС просто переформулировал постановление пленума от 2011 года.

Дела об экстремизме по постам в соцсетях стали особенно активно возбуждать в России минувшим летом. Чаще всего они касаются высказываний в социальной сети «ВКонтакте». Представители портала заявляли, что действуют в рамках закона. Накануне «Новая газета» сообщила, что администрация соцсети передала следователям всю личную переписку обвиняемого по одному из подобных дел. Речь идет о жителе Санкт-Петербурга, на которого завели дело об экстремизме за карикатуру и политический анекдот о выборах в России.