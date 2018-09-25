ФСБ начала проверку утечки данных Петрова и Боширова

В ФСБ началась проверка утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей.
Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на собственные источники. По его данным, ведомство выясняет личности сотрудников МВД, которые продали журналистам или другим лицам анкеты на Петрова и Боширова и иные личные данные. Речь идет о документах, опубликованных СМИ: это выписки из баз, анкеты на получение загранпаспортов и информация о пересечении границы.
Лондон считает, что Петров и Боширов были исполнителями в деле отравления в Солсбери. По данным британских служб, имена мужчин, скорее всего, были вымышленными, сами они являются сотрудниками ГРУ, а в их гостиничном номере нашли следы яда, которым отравили Скрипалей. Петров и Боширов дали интервью, в котором рассказали, что были в Солсбери в туристических целях и не причастны к происшествию. 14 сентября Bellingcat и The Insiderопубликовали
выписки из базы ФМС на обоих россиян, в которых стоят пометки «сведений не давать» и «с. с.» (последнюю источник изданий расшифровал как «совершенно секретно»). Оказалось, что номера загранпаспортов Петрова и Боширова отличаются на одну цифру, а номер телефона, указанный на документах, принадлежит Минобороны. Позже была опубликована
вторая часть расследования с картой поездок мужчин по миру.