ФСБ начала проверку утечки данных Петрова и Боширова

В ФСБ началась проверка утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей.

Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на собственные источники. По его данным, ведомство выясняет личности сотрудников МВД, которые продали журналистам или другим лицам анкеты на Петрова и Боширова и иные личные данные. Речь идет о документах, опубликованных СМИ: это выписки из баз, анкеты на получение загранпаспортов и информация о пересечении границы.