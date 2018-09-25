Ритейлеры предсказали рост цен на одежду и обувь из-за повышения НДС

Одежда и обувь в России могут подорожать на 5-20% из-за повышения ставки НДС и падения курса рубля. Ритейлеры ожидают изменения цен в следующем году.

Об этом РБК рассказали участники рынка. По их словам, цены на одежду и обувь обычно растут не так быстро, как, к примеру, на продукты. Бренды стараются отсрочить подорожание, чтобы не потерять покупателей. Но ослабление рубля и повышение ставки НДС с 18% до 20% «неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году». По оценкам, товары в бюджетном сегменте подорожают на 5-10%, в премиальном — на 10-20%.

Главной проблемой для сферы эксперты, опрошенные РБК, называют слабый рубль. Контракты на поставки одежды и обуви из-за рубежа заключаются в евро, а в России товары продают уже в рублях, поэтому при снижении курса российской валюты цены всегда растут.

В 2018 году рубль заметно снизился: в апреле курс упал на 12% (с 57 до 64 рублей за доллар), а с августа по середину сентября еще на столько же (до максимального значения в 69,97 рублей за доллар 12 сентября). Рост НДС до 20% влияет на увеличение инфляции и себестоимости коллекций, а заявления ЦБ о невозможности контролировать ситуацию еще больше усугубляют проблему, говорят ритейлеры. Продавцы могут снизит зависимость от курса валют, размещая заказы на российских фабриках, но сырье все равно придется закупать за рубежом.