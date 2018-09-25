«Ведомости»: Кремль хочет наказать КПРФ и ЛДПР за результаты на выборах

Кремль может наказать партии КПРФ и ЛДПР за победу их кандидатов во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае, Приморье и Владимирской области. Во всех случаях проигравшие — кандидаты от власти, представители «Единой России».

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента. По ее данным, особенно сильное недовольство вызвано поведением кандидата от ЛДПР Сергея Фургала в Хабаровском крае. Перед вторым туром выборов он согласился стать вице-губернатором вместо дальнейшей гонки, но так и не снял свою кандидатуру и выиграл голосование.

«Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу», — заявил один из источников издания. Наказанием может быть отказ партиям в помощи при прохождении муниципального фильтра на выборах и отказ от согласования с ними кандидатов в регионах. Кроме того, по данным «Ведомостей», лидерам партий Геннадию Зюганову и Владимиру Жириновскому не стоит рассчитывать на встречу с президентом в ближайшее время.

Собеседники издания говорят о том, что партии стали недоговороспособными и напоминают, что до выборов КПРФ «педалировала пенсионную тему». По их словам, в Хабаровском крае и Владимирской области все было подготовлено для победы кандидатов от власти. Но когда при подсчете голосов оказалось обратное, все «решили оставить как есть, чтобы не повторялась ситуация в Приморье».

В Хабаровском крае во втором туре выборов с отрывом более 40% победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, он набрал 69,57% голосов. Во Владимирской области губернатором стал его однопартиец Владимир Сипягин с результатом 57,03%.