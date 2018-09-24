СМИ: Задержанный в Норвегии россиянин работает в аппарате Совета Федерации

51-летний мужчина, задержанный в аэропорту Осло, работает в аппарате Совета Федерации России. По данным норвежских СМИ, он является старшим консультантом управления информационных технологий.

Об этом пишет издание Aftenposten. Российский МИД на своем сайте пишет, что мужчину зовут М. А. Бочкарев и он действительно является сотрудником аппарата СФ. По данным ведомства, он приехал в Норвегию по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документаций. Мужчину задержали после семинара по оцифровке данных, по сообщениям СМИ, основанием было его «подозрительное» поведение.

МИД выразил протест послу Норвегии и назвал абсурдными обвинения в адрес россиянина. Мужчина арестован на две недели.