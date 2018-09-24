СМИ: замгенпрокурора США уходит в отставку

Заместитель генпрокурора США, который курирует расследование о российском вмешательстве в выборы, уходит в отставку.
По данным Bloomberg, Белый дом уже принял его заявление. Ожидается, что с завтрашнего дня чиновник уже не будет работать в Минюсте США.
Розенстайн занял пост заместителя генпрокурора в апреле 2017 года. Он, в том числе, курировал расследование о возможном российском вмешательстве в выборы. The New York Times сообщала
, что чиновник предлагал тайно записать беседы американского президента Дональда Трампа, чтобы использовать их как доказательства его недееспособности. Это, по его мнению, дало бы возможность применить 25-ю поправку к Конституции США и передать власть вице-президенту. Розенстайн назвал эту информацию фактически неверной.