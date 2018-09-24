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СМИ: замгенпрокурора США уходит в отставку

24.09.2018

Заместитель генпрокурора США, который курирует расследование о российском вмешательстве в выборы, уходит в отставку.

По данным Bloomberg, Белый дом уже принял его заявление. Ожидается, что с завтрашнего дня чиновник уже не будет работать в Минюсте США.

Розенстайн занял пост заместителя генпрокурора в апреле 2017 года. Он, в том числе, курировал расследование о возможном российском вмешательстве в выборы. The New York Times сообщала, что чиновник предлагал тайно записать беседы американского президента Дональда Трампа, чтобы использовать их как доказательства его недееспособности. Это, по его мнению, дало бы возможность применить 25-ю поправку к Конституции США и передать власть вице-президенту. Розенстайн назвал эту информацию фактически неверной.

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